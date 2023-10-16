موسكو تتحرك .. مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يضرب إسر.ائيل في مقتل

قررت دولة روسيا التحرك العاجل لتقديم المساعدة ووقف العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وأعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأسباب إنسانية.





نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه "سبوتنيك"، أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق الناربشكل فوري ومستدام، ويمكن مراقبته بشكل كامل لأسباب إنسانية.





كما ينص مشروع القرار الروسي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتهيئة الظروف لإجلاءالمدنيين.





ودعا مشروع القرار إلى إدانة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية والإرهاب ضد المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن.









ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.