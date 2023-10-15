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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق هائل في مدرسة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل نشب في المدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة بلقاس، حيث التهمت النيران مبنى مكونا من 3 طوابق خاص بورش الملابس والزخرفة.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من مركز شرطة بلقاس، يفيد باندلاع حريق داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات.

وجرى الدفع بـ 3  سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ؛ للسيطرة على النيران.

كما انتقل ضباط مباحث بلقاس إلى مكان الحادث، وبالفحص؛ تبين أن الحريق اندلع في مبنى الورش الخاصة بأقسام الملابس والزخرفة، ومخزن الدهانات، وأن المبنى يتكون من 3 أدوار.

والتهمت النيران محتويات المبنى، قبل أن يتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المباني المجاورة بالمدرسة ذاتها، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات.

وتبين من المعاينة، انقطاع الكهرباء عن المنطقة، وفور عودتها؛ حدث ماس كهربائي تسبب في الحريق.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة.

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