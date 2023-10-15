عمرو محمود ياسين يبكي اثناء عرض فيلم تسجيلي لوالده بمهرجان القومي للمسرح

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن الفيلم التسجيلي الذي قدمه المركز القومي للمسرح خلال حفل تكريم اسم والده الراحل، والمقام حاليا على المسرح القومي بالعتبة، أثر فيه كثيرا، قائلا: "بكيت عند عرض الفيلم.. والفيلم أثر فيا جدا لأني شوفت مشوار عظيم لأب عظيم".

ولم يتمالك عمرو محمود ياسين دموعه خلال حديثه عن والده، متابعا: "بالنسبة لي كل ملمح من ملامحه بيمثل ليا ذكرى معينة.. بفتكر وهو في البيت لحد آخر لحظة".

ووجه عمرو محمود ياسين رسالة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "نرسل من هنا كل الدعم للشعب الفلسطيني العظيم وربنا يرحم جميع الشهداء".

ويحضر الحفل كل من الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، والسيناريست عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى كل من الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان محمد أبو داود، وغيرهم، فيما تصدرت خشبة المسرح القومي صور الفنان الراحل محمود ياسين.

وبدأ الحفل بتقديم فقرة موسيقية مميزة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن"، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت/ رنا نوفل.