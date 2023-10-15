عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم استشهاد قيادي كبير في حركة حماس

حركة حماس
حركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال رئيس المنطقة الجنوبية في الأمن القومي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، معتز عيد، وهي منظمة تعادل الشرطة.

استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة، وقصفت ما مجموعه 250 هدفًا على مدار اليوم.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

موضوعات متعلقة

داخل لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على حزب الله

مفاجأة مدوية بشأن مصير أسعار الذهب عالميا بسبب الصراع بالشرق الأوسط وأوكرانيا

الصحة العالمية: الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة انتهاك لـ القانون

إيران تكشف حقيقة الاستعداد لـ الحرب ضد إسرائيل

قرار عاجل من سوريا بشأن استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار حلب

الصحة العالمية: الوضع الطبي بقطاع غزة ينذر بالخطر.. ويهدد حياة آلاف الفلسطينيين

بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب تركيا

حماس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية.. وصافرات الإنذار تدوي بجنوب ووسط إسرائيل

ترشيحاتنا

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

الصحة العالمية: نأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

البلشي: نتواصل مع النقابة الفلسطينية لتوثيق الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يفتح النار على العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ