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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي وأعضاء بالحكومة وشخصيات عامة في عزاء والد وزير الصناعة السابق

عزاء والد وزير الصناعة
عزاء والد وزير الصناعة السابق

أقيم عزاء اللواء عبد العزيز قابيل، والد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق، مساء اليوم الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وتوافد على العزاء كبار رجال الدولة، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية سامح شكري، ونبيلة مكرم وزير الهجرة السابقة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والإعلامي توفيق عكاشة.

كما حضر العزاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وشارك في العزاء أيضًا، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وطارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة.

ويشار إلى أن اللواء عبد العزيز قابيل، توفي يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، وشيعت الجنازة يوم الخميس الماضي، من مستشفى الجلاء.

 

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