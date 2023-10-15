محمد كمال يفوز بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو

فاز اللاعب محمد كمال الخولي، لاعب نادي المنصورة الرياضي، بالميدالية الفضية والمركز الثاني لمرحلة الجينيور فردي، في البطولة العربية الأولي للأندية، المقامة بإستاد القاهرة الدولي في نسختها الأولي.

وانطلقت فعاليات بطولة الأندية العربية المفتوحة للبومزا والبارا بومزا للناشئين تحت 14 سنة والناشئين تحت 17 سنة، بمشاركة 1150 لاعبا ولاعبة، في 2400 مسابقة، و175 لاعبا ولاعبة للبارا بومزا في جميع التصنيفات، يمثلون 7 دول عربية.

ومن جهته، أكد المحاسب عماد حمدي الجندي أمين صندوق نادي المنصورة والمشرف على اللعبة، عودة مكانة نادي المنصورة في مختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وقدم الشكر للجهاز الفني على مجهودهم المبذول.

فيما تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني للاعب محمد كمال الخولي؛ لفوزه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو، وللجهاز الفني.

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