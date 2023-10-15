عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد كمال يفوز بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاز اللاعب محمد كمال الخولي، لاعب نادي المنصورة الرياضي، بالميدالية الفضية والمركز الثاني لمرحلة الجينيور فردي، في البطولة العربية الأولي للأندية، المقامة بإستاد القاهرة الدولي في نسختها الأولي.

وانطلقت فعاليات بطولة الأندية العربية المفتوحة للبومزا والبارا بومزا للناشئين تحت 14 سنة والناشئين تحت 17 سنة، بمشاركة 1150 لاعبا ولاعبة، في 2400 مسابقة، و175 لاعبا ولاعبة للبارا بومزا في جميع التصنيفات، يمثلون 7 دول عربية.

ومن جهته، أكد المحاسب عماد حمدي الجندي أمين صندوق نادي المنصورة والمشرف على اللعبة، عودة مكانة نادي المنصورة في مختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وقدم الشكر للجهاز الفني على مجهودهم المبذول.

فيما تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني للاعب محمد كمال الخولي؛ لفوزه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو، وللجهاز الفني.

received_1036189917581388
received_1036189917581388
received_166006676584981
received_166006676584981
received_1385355062059903
received_1385355062059903
received_854454903063457
received_854454903063457
استاد القاهرة الدولي الشباب والرياضة بالدقهلية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد مولات ومحلات للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

ترشيحاتنا

محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ