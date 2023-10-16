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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف عقبة : 100 يوم صحة تخدم جميع الجنسيات على أرض مصر

حملة 100 يوم صحة
حملة "100 يوم صحة"

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن حملة "100 يوم صحة" استفاد منها عدد كبير جدا من المواطنين.

وأضاف عقبة ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المواطنين المستفيدين من تلك الحملة كان لديهم إحساس لمدى اهتمام الدولة بهم وتريد توصيلهم إلى مستوى صحي لائق، وفى نفس الوقت تحل مشاكلهم.

وتابع  الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا: “الآن الجميع يستطيع أن يجد من يعينه فى مجال الصحة، وكل فرد على أرض مصر وحتى المقيمين غير المصريين يستفيدون من تلك الحملة”.

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