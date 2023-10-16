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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: مد التقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات حتي نهاية أكتوبر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين عن مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لعدد (٩١) وظيفة بالمحافظات ( سكرتيري عموم  وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء ) وذلك لمدة ١٥ يوماً تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧  وتنتهى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لتوسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين علي المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات ، مشيرًا إلي ان وزارة التنمية المحلية تعمل بصورة مستمرة علي  ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة والتي تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم تقييم المتقدمين فى المسابقة بناءً على عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات . 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة تخضع أيضاً لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية .

كانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ،وتم فتح باب التقديم الالكتروني.

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.

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