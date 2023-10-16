محاولات مكثفة لعودة أحمد نادر السيد إلى الزمالك

يسعى مسئولو نادي الزمالك لاستعادة أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق السابق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تعذر عودة اللاعب للفريق للأبيض في بداية الموسم بسبب أزمة القيد.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي تواصل مع نادر السيد والد الحارس واتفق معه على عودة أحمد نادر للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بحيث يكون أنهى النادي أزمة المنع من القيد.

يذكر أن نادر السيد أعلن من قبل عن توصل نجله لاتفاق مع نادي باوك اليوناني بشأن الانتقال إلى صفوفه في الفترة الأخيرة.

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز

جاء ذلك عقب تعافية من نزلة البرد التي كان يعاني منها و أبعدته عن المشاركة في المران الأخير للفريق يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين .

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب و الأفكار الخططية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام و أحمد مجدي المدرب المساعد.

وألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء، ومنح لاعبي الفريق أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، و شهدت حماس وتركيز من الجميع .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك ،و أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين .

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.