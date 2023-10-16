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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من الاهلي بشأن تجديد عقود عبدالمنعم والشناوي ومعلول والسولية

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار مجلس إدارة الأهلي بشان تجديد عقد محمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية.

وأكد شبانة قي تصريحات إذاعية أن الاهلي كان بدأ في مفاوضات تجديد عقود نجوم الفريق ولكن بدأ اللاعبون في الحديث مع وكلاء أعمالهم والتفكير في الأمر مشددا على أن الخطيب اتخذ قرار بوقف جميع مفاوضات تجديد العقود للحفاظ علي تركيز اللاعبين .

 

وأضاف أن الاهلي قرر وقف المفاوضات حتي عقب انتهاء بطولة الدوري الافريقي الذي سيبدأ يوم ٢٠ اكتوبر المقبل مشددا على أن الاهلي يرغب في الفوز بمباراة سيمبا التنزاني وبدء البطولة بشكل مشجع .

الأهلى الإعلامي محمد شبانة التنزاني الدوري الافريقي الشناوي ومعلول بطولة الدوري الأفريقي

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