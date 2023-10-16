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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مشروعات البرلمان: المجلس الحالي يعمل لصالح الشعب المصري

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المجلس الحالي يعمل لصالح الشعب المصري.

 و سجل مرعي في كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم اعتراضه على الكلمة التي سبق وقالها النائب محمد عبد العليم داود خلال مناقشة مشروع قانون تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج. 

ورفض مرعي كلمة داود التي سأل فيها النواب "هنضحك على الشعب المصري"، خلال حديثه عن الانتقادات الموجهة للحكومة من جانب نواب الأغلبية. 

وشدد مرعي الذي له تاريخ طويل في العمل النيابي امتد لأكثر من 25 عامًا على رفضه كلمة داود، وأكد أن المجلس يعمل لصالح الشعب المصري، مستشهدًا بالجلسة العامة أمس. ودعا مرعي لحذف كلمة داود من المضبطة. 

من جهته أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أن جزءا من كلمته تم حذفها بالفعل، وقال "أرجو ألا تضيق صدورنا بالنقد"، مضيفًا "ما يخرج عن أحكام اللائحة ويتضمن إهانة أو سب للحكومة أو أي جهة من الجهات، فاللائحة تنص على تنظيمه ونحن بأعصاب هادئة ننظمه وننتعامل معه".

وتابع جبالي "أرجو أن تتسع صدورنا لمزيد من الديمقراطة، مجلسكم موقر وقوي جدًا، مقارنة بمجالس كثيرة لن أذكرها، رأيت بعيني مجالس كثيرة، مجلس النواب المصري في المقدمة".

الجلسة العامة للبرلمان النائب محمد عبد العليم داود الشعب المصري النائب محمد كمال مرعي نواب الأغلبية

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