بالفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يهنئ نور الشربينى بعد فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك بعد تحقيقها لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش .

وأكد وزير الرياضة خلال الاتصال التليفونى على دعمه الكامل لنجوم منتخب مصر للاسكواش ، مضيفا الى اننا اصبحنا الان مطالبين بأن نكون أكثر تركيزا بعد أن أصبحت لعبة الاسكواش ضمن الألعاب التي تم إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية والتي ستلعب بلوس أنجلوس ٢٠٢٨.

وحصدت لاعبة منتخبنا القومي نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش بطولة «أمريكا المفتوحة» للمرة الأولى في تاريخها، في مواجهة مصرية خالصة، بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بـ3 أشواط دون رد.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وافقت بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.