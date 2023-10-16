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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البترول: ننفذ مشروعات استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة إندوراما العالمية برئاسة أميت لوهيا نائب رئيس الشركة حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البتروكيماويات خاصة انتاج الأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدنى والأمونيا فى ظل رغبة الشركة فى الاستثمار بمشروعات القيمة المضافة لقطاع البترول المصرى.
وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية لانتاج منتجات بتروكيماوية بمواصفات عالمية تلبى احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للخارج بدلاً من تصدير الثروات فى صورتها الخام ،  مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموانئ تمكنها من التوسع فى مجال تصدير المنتجات البتروكيماوية للأسواق العالمية.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع بتنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية الهامة وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية لما لها من مردود اقتصادى كبير بالاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة التى تمتلكها الشركات العالمية.
ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة إندوراما أن فريق عمل من الشركة يعمل حالياً على عدة اختبارات معملية للخامات التعدينية فى مصر ودراسات جدوى للمشروعات بهدف تحديد أفضل مجال للاستثمار فى الصناعات القائمة على هذه الخامات.
وشهد اللقاء استعراض نتائج المباحثات بين ممثلى شركتى إندوراما وفوسفات مصر لانشاء مشروع مشترك لإنتاج حامض الفوسفوريك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهم والمتضمنة مساهمة شركة فوسفات مصر فى المشروع والوقوف على إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية والدراسات الهندسية الأولية والتى جارى العمل بها للمشروع من خلال توريد شركة فوسفات مصر خام الفوسفات من مناجم البحر الأحمر حيث تم إعداد مسودة مذكرة مبدئية لاتفاقية توريد الخام والتنسيق لاختيار موقع تنفيذ المشروع.
كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشروع انتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته حيث تم تأسيس شركة العلمين لإنتاج السيليكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص وسيتم تنفيذه على أربعة مراحل ، وتتمثل المرحلة الأولى فى إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة انتاجية تبلغ 45 ألف طن سنوياً  اعتماداً على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلاً من تصديره للخارج وجارى اتخاذ الخطوات التنفيذية لاختيار المقاول العام لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع  وتوفير الكهرباء اللازمة للمشروع من مصادر جديدة ومتجددة، وتسعى شركة إندوراما للاستثمار فى المرحلتين الثانية والثالثة لانتاج البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية المتمثلة فى السيليكون المعدنى والميثانول وحامض الهيدروكلوريك ، ويدخل منتج البولي سيليكون فى العديد من الصناعات مثل صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية ، فيما تتمثل المرحلة الرابعة فى إنشاء مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية لإنتاج منتجات نهائية وهى المواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.
حضر اللقاء المهندس ابراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم) والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر والدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمهندس محمد زكى نائب رئيس إيكم للعمليات.

الأسمدة الفوسفاتية البتروكيماويات البترول والثروة المعدنية التكنولوجيات المتطورة التكنولوجيات الثروة المعدنية الدراسات الهندسية

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