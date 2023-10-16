25 مليون في الموسم |ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فتوح

كشف أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق ، طلبات أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر من أجل تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد فتوح طلب المساواة مع أحمد سيد زيزو من أجل البقاء فى نادي الزمالك وتجديد تعاقده.

وأضاف:" فتوح طلب 25 مليون جنيه للبقاء فى نادي الزمالك للموسم الواحد، وأن يحصل فى البداية على 20 أو 25 مليون مثلما حصل زيزو.

وأتم ميدو:" بالطبع نادي الزمالك لديه رغبة كاملة فى أن يستمر أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد أهم اللاعبين فى مصر.