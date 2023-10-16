عبدالحميد بسيوني: طلائع الجيش يستحق مركز أفضل فى الدورى ومباراة المصري صعبة

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن مباراة المصري المقبلة للفريق ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز قوية للغاية.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " مباراة المصري المقبلة صعبة للغاية بسبب وجود مدرب كبير للنادي المصري، ولاعبين مميزين، لكن فريقي يقدم أداء جيد يؤهلنا لتحقيق نتائج إيجابية.

واضاف:" مباريات طلائع الجيش الموسم الحالي ، لو على المستوي الفني كنا نأمل أن يكون عدد النقاط أكثر من ذلك، لأننا بالفعل قدمنا مباريات كبيرة وكنا غير محظوظين.

وأتم:" الفترة المقبلة الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية وكل المباريات قوية، وفريقي طلائع الجيش يتطلع إلى التقدم خطوات أكثر فى جدول الترتيب.