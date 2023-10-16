بسبب دعمه لفلسطين.. الاتحاد الدولي للسباحة يحذف صور وفيديوهات البطل عبدالرحمن سامح

رد الاتحاد الدولي للسباحة على تصريحات السباح المصري عبد الرحمن سامح عقب فوزه بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم المقامة في اليونان.

كان السباح المصري قد أعلن أنه تلقى تهديدات بسبب دعمه المتواصل لـ فلسطين.

وقام.الاتحاد الدولي للسباحه بحذف صور عبدالرحمن سامح وأي فيديو يتعلق بتتويجه من جميع منصاته الرسمية وذلك ردًا على تصريحات القوية أمس.

وتوج السباح العالمي عبد الرحمن سامح في جولة كأس العالم بذهبية منافسات 50 متر فراشة، حيث حصل على المركز الأول في زمن قدره 23.04 ثانية.

وقال عبد الرحمن عقب فوزه بالسباق مباشرة: «مررت بأسبوع صعب بسبب دعمي وتعرضت لهجوم وتهديدات مرعبة، وكنت أذهب إلى النوم ولا أعرف هل سيقتحم أحد غرفتي وأنا نائم مع عائلتي أم لا».

أضاف: «لا أعرف هل ينبغي عليّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، لإن إخوتي يقتلون في فلسطين الآن وأنا أتعرض لكل ذلك بسبب دعمي لهم».