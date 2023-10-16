هروب جماعي لأعضاء الكنيست من القاعة بعد سقوط صواريخ في تل أبيب | شاهد

تداولت وسائل إعلام عبرية لقطات مصورة توثق لحظة هروب أعضاء الكنيست الإسرائيلي من جلسته التي كانت منعقدة منذ قليل، بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب عقب سقوط عدة صواريخ للمقاومة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه تم تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب من قبل منظومة القبة الحديدية.

وخلال الجلسة، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران وحزب الله من أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو: "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم، لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية".

وأضاف: "لقد قال لكم الرئيس الأميركي جو بايدن ألا تفعلوا ذلك، وأنا أقول لكم ذلك بالعبرية.. احذروا! لقد تعرضنا طوال تاريخنا لمحاولات لا حصر لها لتدميرنا، كنا ضعفاء ودفعنا ثمناً لذلك لم يدفعه شعب من قبل".

وتابع: الفارق بين الماضي والحاضر أن لدينا اليوم دولة قوية، وجيشاً قوياً وشعباً قوياً لخوض حرب، ولا نتوقف حتى نحقق الانتصار".