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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في الكنيست بعد سماع صفارات الإنذار خلال خطاب نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

استهدفت المقاومة الفلسطينية، اليوم، تل أبيب والقدس المحتلة بصاروخين تزامنا مع جلسة الكنيست، وهو الأمر الذي بث حالة من الرعب تسبب في خروج أعضاء الكنيست من الجلسة، بحسب ما أورته فضائية "العربية".

 وألقى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج خلال الجلسة خطابين بشأن الحرب ضد قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم تعليق جلسة الكنيست مع تفعيل صفارات الإنذار، وأخليت القاعة من النواب.

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة. 

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.

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