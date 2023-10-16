تتصدره هايدي تمزالي.. مهرجان أيام قرطاج السينمائية يطرح بوستر دورته الـ34

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن بوستر دورته الـ 34، التي ستنطلق يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث تتصدر هايدي تمزالي البوستر الرسمي للمهرجان ليعبر عن حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

هايدي تمزالي:

وتعد هايدي تمزالي ابنة أوّل كاتب سيناريو تونسي وهو "ألبار سمامة شكلي "المولود سنة 1872 والمتوفّي سنة 1934، وعملت أيّام قرطاج السّينمائيّة بالإشتراك مع مؤسّسة تونس للنّساء والذّاكرة على تكريم تلك الفنانة التي كانت أوّل ممثّلة وكاتبة سيناريو وكذلك أوّل مركّبة أفلام تونسيّة ولعلّ هذه الصّفات تبوّأها المرتبة الأولى في العالم العربي.

وأدّت هايدي تمزالي وهي في سنّ الرّابعة عشر أوّل أدوارها في أوّل شريط تونسي وعنوانه "زهرة" عمل صامت أخرجه سنة 1922 سمامة شكلي وعرض للمرّة الأولى في قاعاة نوناز في تونس وبعد سنتين أي 1924 سجّلت حضورها في انتاج "عين الغزال فتاة قرطاج "ولعبت عديد من الأدوار الثانويّة في "العربي" لراكس انقرام سنة 1924 ثمّ بعد فترة كانت حاضرة في فيلم فريد بوغدير "صيف حلق الوادي" وذلك في 1999.

وألّفت المكرّمة سنة 1992 كتاب سيرة ذاتيّة اختارت له من الأسماء "الذّاكرة المسترجعة"، كما أنّ لها مساهمات بقصص قصيرة كانت تصدر بانتظام في جريدة "لابراس".

وأصدرت كتيبا حول "فنّ الطّبخ" مذيّل بتعليقات فيها الفولكلوري والإنساني والإجتماعي وعنوانه "الطّبخ في شمال إفريقيا 444 وصفة طبخ تونسيّة، جزائريّة ومغربيّة من بينها 33 نوعا من الكسكسي "1999