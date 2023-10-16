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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السفير بالقاهرة يؤكد على أهمية الشراكة المصرية مع الاتحاد الاوروبى لتنمية أفريقيا

كريستيان برجر سفير
كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوربى بالقاهرة

أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوربى بالقاهرة ان مصر تعتبر البوابة لافريقيا واوربا بالنسبة لبريطانيا، لافتا الى ان بريطانيا من خلال استراتيحبتها 2050 تضع فى اعتبارها دور مصر فى تنمية القارة الأفريقية ، باعتبارها ممر هام للقارة

وأضاف السفير خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربى برئاسة محمد ابو العينين اليوم ان الاستثمارات الاوربية فى افريقيا فى تزايد مستمر ، وكلك لتحقيق نوعا من الامن والامان لشعوب القارة، مشيرا ال  ان مصر تساهم فى ذلك من خلال وقف الهجرة الغير الشرعية

وتابع قائلا :" ان مصر تعتبر المساعد لاوربا لتنمية القارة السمراء ، حيث ان القاهرة لاعب اساسي فى هكة الشراكة المصرية الاوربية، سواء على المستوى الاجتماعى او الاقتصادى من خلال الاتفاقيات الثنائية التجارية

ونوة الى دور مصر فى منح القاهرة  لقاح كورونا خلال فترة جائحة كيوفد، الامر الذى يؤكد على دور مصر فى تنمية افريقيا على ظل المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية

واعلن عن اجتماع اسبوع المياة المقرر عقدة بالقاهرة بنهاية شهر اكتوبر الجارى، ويشهد حضور نخبة من الخبراء يتحدثون اهمية التعاون مع نصر لانتاج الهيدروجين الأخضر ، وكذا الطاقة الشمسية 

سفير الاتحاد الاوربي القارة الافريقية مجلس الاعمال المصرى الاوربى محمد أبو العينين القارة السمراء

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