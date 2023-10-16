تونالي يبدي استعداده لمساعدة السلطات الإيطالية في قضية المراهنات

أكدت تقارير صحفية، أن الإيطالي الدولي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أبدى استعداده لمساعدة المحققين في فضيحة المراهنات للكرة الإيطالية.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ميلان، قبل استبعاده من صفوف منتخب إيطاليا هذا الأسبوع، قبل مواجهة إنجلترا غدا الثلاثاء في تصفيات يورو 2023.

كما جرى استبعاد نيكولو زانيولو المهاجم المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي، من المنتخب الإيطالي بعد أنباء عن خضوعه للتحقيق من قبل هيئة الإدعاء العام في تورينو بشأن فضيحة المراهنات.

وأكد اتحاد الكرة الإيطالي أنه جرى استبعاد اللاعبين لأنهما ليس في حالة ملائمة للعب.

ولكن صحيفة "لا ريبابليكا" نقلت عن محامي تونالي، القول إن موكله البالغ من العمر 23 عاما مستعد تماما للتعاون مع الإدعاء العام.

ومن بين المتورطين أيضا في فضيحة الفساد نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس، وقد تحدث أيضا إلى هيئة الإدعاء العام ونفى مشاركته في مراهنات على مباريات فريقه.