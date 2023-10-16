مجموعة مصر.. منتخب موزمبيق يخسر من نيجيريا وديًا

خسر منتخب موزمبيق أمام نظيره النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في البرتغال.

وتقدم جيني كاتامو بهدف لموزمبيق في الدقيقة السادسة ثم ردت نيجيريا بهدفين عن طريق تيريم موفي وفرانك اونيكا في الدقيقتين 19 و30.

وتعرض منتخب موزمبيق لصدمة قوية تمثلت في طرد إدميلسون دوف في الدقيقة 38 ليسجل بعدها الفريق النيجيري هدفه الثالث عبر ضربة جزاء عن طريق موسيس سيمون في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ورغم النقص العددي أحرز منتخب موزمبيق هدفه الثاني بواسطة فيصل بانجال في الدقيقة 55.

يُذكر أن منتخب موزمبيق يتواجد في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا مع مصر وغانا وكاب فيردي.