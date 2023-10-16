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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد محمد الدرة: لم أنس لحظة استشهاد نجلي منذ 23 عاماً

عدوان اسراءيل
عدوان اسراءيل

علق  جمال الدرة  والد محمد الدرة  الذي ودع ، شقيقيه نائل وإياد  قائلاً : " 23 عاماً مرت على إستشهاد  نجلي محمد الدرة  وكلما أرى طفل  يقتل  أعتبره محمد وأراه فيه  لم أنسى صورته يوماً وإستهداف الاطفال ليس فقط في الحرب الاخيرة ولكنه نهج مستمر  وأراهم جميعهم محمد الدرة ".

تابع خلال برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: الجمعة الماضية، وتحديدا خلال صلاة الفجر كنت في المنزل رفقة زوجتي وأبنائي وأحفادي، وفجأة سمعنا أصوات قصف قوية هزت الأرض شعرنا وكأن زلزالا يضرب قطاع غزة، تخيلت أن كافة البيوت سوف تدك ".


واصل: حاولنا  النزول للطابق الارضي  للهروب من الجحيم الدائر نزلت بالفعل وفوجئنا بتسونامي من التفجيرات واشياء تتطاير علينا وعلى اسرتي  وإعتقدت أن زوجتي وابنائي أصيبوا بإصابات في هذا الغبار ورائحة البارود  والظلام الدامس ". 

أكمل : اخرجت  زوجتي واحفادي من المنزل وأخرجتهم لمنطقة  أبعد من البيت أمنة وعدت للبيت ووجدت بيوت جيراني وأشقائي تم مساواتها بالارض.

تابع هذه ليست حرب الحروب متعارف أنها بين جنود وجنود لكنها حرب إبادة جماعية  لشعب بأكمله  وهي ليست حرب إسرائيلية  فقط وإنما  كل العالم يحارب فلسطين  وهو قرار  أمريكي وفرنسي ألماني ".

محمد الدرة وإستهداف الاطفال احفاد تسونامي التفجيرات

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