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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب النمسا يتأهل إلى يورو 2024 بعد فوزه على أذربيجان

منتخب النمسا
منتخب النمسا

تأهل منتخب النمسا إلى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بألمانيا بفضل فوزه على مضيفه منتخب أذربيجان بهدف نظيف، اليوم الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات.

 ويدين منتخب النمسا بالفضل في هذا الفوز لمارسيل سابيتز لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، لتسجيله هدف الحسم في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

 وأنهى منتخب النمسا المباراة بعشرة لاعبين لطرد جويدو برجشتالر في الثواني الأخيرة.

 ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا المتصدر، ليلحق بنظيره البلجيكي في البطولة القارية.

 وسجل منتخب النمسا فوزه الخامس في التصفيات مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر الى يورو 2024 ، وسيتم حسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية، علما بأن ألمانيا تأهلت تلقائيا للبطولة القارية باعتبارها الدولة المضيفة.

وتأهل المنتخب النمساوي إلى يورو 2024 رفقة بلجيكا وإسبانيا واسكتلندا وتركيا وفرنسا والبرتغال.

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