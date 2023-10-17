دعاء الرسول عند الضيق مستجاب.. ردده يوميا يفرج همك وكربك

يبحث كثير من الناس عن دعاء النبي عند الضيق؛ لما يتعرضون له من ضيق في الصدر ومشقة وتعب في الحياة، فلا يجدون ملجئا سوى التوجه إلى الله ب دعاء الرسول عند الضيق ليخلصهم من مخاوفهم ويشرح صدورهم ويطمئن قلوبهم.

و دعاء الضيق من الأدعية المهمة لكل مسلم، فالجميع يتعرض لضيق في الصدر والضيق والهم والمشقة في الحياة، فلا يوجد ملجأ للبشر سوى الله، وجاءت في السنة النبوية عدد من الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يمكن الاستعانة بها في جميع الأوقات،

دعاء الرسول عند الضيق

الله سبحانه وتعالى هو القادر على خلاصنا مما نحن فيه من حزن وضيق وهم، لذلك علينا أن نحسن الظن به ولا نيأس ولا نقنط من رحمته.

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ».

” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني؟، أم إلي قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالى، ولكن رحمتك هي أوسع لي”.



” اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك”

رسول الله كان يدعو عند الضيق والحزن: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

وأيضا "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، و العجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".

دعاء الضيق الشديد

اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك



اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير.



اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله. يا من راح عبرة داود، وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال “.



اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت “.



يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم “.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

دعاء الهم والضيق

اللهم اكشف عني كل هم، اللهم اصرف عني كل ضيق وكرب.

اللهم الطف بي وتداركني بإغاثتك.

اللهم يا كاشف الهم والغم ويا مفرج الكرب العظيم، فرج عني كل ما أهمني.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ” دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت”. [رواه: أبو بكرة نفيع بن الحارث].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال”. [رواه أنس بن مالك].

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ” أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم”. [صحيح البخاري].

اللهم إني توكلت عليك فارزقني واكفني، اللهم نجني مما يؤذيني، اللهم ارضني بقضائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني فقير فارزقني، اللهم إني ذليل فأعزني، اللهم إني أسألك خير الأمور وخواتيم الخير.

اللهم إني أستعين بك وأتوكل عليك، اللهم علي مشقتي، وارزقني أكثر مما أطلب من الخير، اللهم اصرف عني كل شر واشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.



دعاء إزالة الهم



اللهم اربط على قلبه كما ربطت على قلب أم موسى، اللهم اشرح صدره وأنزل على قلبه السكينة.

اللهم احفظه من كل شر وابعد عنه المشاكل يا الله.

اللهم يسر لي كل عسير، اللهم ارزقه من خير، وارحمه من المشاكل.

– اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، اللطف بي بلطفك الخفي، واعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.

– اللهم أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدا ولا ندا، ولا صاحبة ولا كفوا أحد، فإن تعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدا ولا ندا، ولا صاحبة ولا كفوا أحد، فإن تعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

– اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجا قريبا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

-اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك، اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي.

-اللهم أشرح صدري وأزل همي وارح قلبي ربي استودعتك قلبي من الحزن والهم فأبعد عني الضيق يا رب. أجمل أن تقول في بداية يومك، اللهم بارك لنا في يومنا واجعله شاهدا لنا لا علينا رب متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان.