منطقة اليورو تحقق فائضا تجاريا مع تراجع واردات النفط في أغسطس

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم، تحقيق منطقة اليورو فائضًا تجاريًا خلال أغسطس الماضي، مع تراجع قيمة واردات النفط.

وذكرت وكالة الإحصاء، أن المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال أغسطس فائضا بقيمة 6.7 مليار يورو مقابل عجز قدره 54.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة واردات منطقة اليورو بنسبة 24.6% سنويا، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 3.9%، وعلى أساس شهري زادت صادرات منطقة اليورو بنسبة 1.6%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي.

ومع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع فائض الميزان التجاري، في ظل زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ووصل إجمالي هذا الفائض إلى 11.9 مليار يورو، وهو ما يزيد عن الفائض المسجل في يوليو الماضي وكان 3.5 مليار يورو.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت صادرات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 13.6% سنويا.

ونتيجة لذلك سجل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 9.8 مليار يورو مقابل عجز بقيمة 311.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.|