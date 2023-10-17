العراق يتوقع بدء إطلاق الربط الكهربائي مع الأردن نهاية العام الجاري

أعلن زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إنجاز بلاده الربط الفني لخط الكهرباء مع الجانب الأردني، وأنه خلال الأسبوع القادم سيحضر وفد أردني عالي المستوى لتوقيع آخر الاتفاقيات ليتم بعدها إطلاق التيار الكهربائي إلى مناطق الرطبة بمحافظة الأنبار بطاقة 50 ميغاواط.

وأوضح “فاضل” في مقابلة مصورة مع "ابلومبرج الشرق" أن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، تليها المرحلة الثانية بطاقة تتراوح بين 150 و350 ميغاواط يُتوقع إنجازها بنهاية العام الجاري. ثم المرحلة الثالثة وهي الربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر في فترة لاحقة، مضيفاً أن عقود الشراء وُقّعت وفق الأسعار العالمية وهي أسعار تنافسية للغاية.

وبشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج، أوضح الوزير العراقي أنه تم بالفعل توقيع العقود وجاري تنفيذ المشروع عبر 4 شركات عالمية. وأضاف: "نأمل أن يُنجز المشروع في 2024، حيث سيسهم في مد محافظة البصرة بمعدل 500 ميغاواط للمرحلة الأولى و2000 ميغاواط في المرحلة الثانية".

أما بشأن الربط مع السعودية، قال فاضل إنه تم توقيع عقود الشراء وتحديد الشركة الاستشارية المختصة بالتصاميم والدراسات، مشيراً أن الخط سيمد مناطق بغداد بطاقة تتراوح بين 900 إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء في مرحلته الأولى.

وبخصوص الخط الرابط بين العراق وتركيا، أوضح الوزير أن الخط توقف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفاً أن الحكومة العراقية فتحت مباحثات لإعادة تشغيل الخط.

تنويع مصادر الطاقة

تستهدف وزارة الكهرباء العراقية تنويع مصادر الطاقة، فبالإضافة إلى الربط الكهربائي مع دول الجوار، تقوم الوزارة بإعادة تأهيل وحدات الإنتاج المحلية، إضافة إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة، بحسب الوزير العراقي الذي أضاف: "الوزارة تستهدف الاعتماد بنسبة لا تقل عن 20% من الإنتاج المحلي من الطاقة الشمسية بمعدل 7500 ميغاواط في المرحلة الأولى".

ونوه فاضل أن الحكومة الجديدة تمكنت منذ توليها قبل 9 أشهر من توقيع 3 اتفاقيات للطاقة المتجددة؛ الأولى مع وزارة النفط وشركة توتال بطاقة 1000 ميغاواط، والثانية مع مستثمرين عراقيين بـ750 ميغاواط والثالثة مع "باور تشاينا" الصينية.

ووفقاً للوزير العراقي تمكنت الوزارة من حل الأمور المعلقة مع شركة أكواباور، وحالياً هي في طور التعاقد لإنشاء مشروع لإنتاج 1000 ميغاواط في محافظة النجف.

وبشأن الاتفاقية مع شركة "مصدر"، قال فاضل إنه ستكون هناك اجتماعات يومي 18 و19 من الشهر الجاري مع البنوك المانحة لتنفيذ مشروع بطاقة 1000 ميغاواط في مناطق الأنبار وكركوك وبغداد والسماوة.

حلول سريعة لانقطاع الكهرباء

ولإيجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها محافظات العراق، قال فاضل إنه بالتأكيد سيكون هناك تحد كبير خلال السنتين إلى الثلاث القادمة حتى إتمام تلك المشاريع. مضيفاً: "رغم ذلك فخلال تلك الفترة لدينا خطط لرفع إنتاج الطاقة لمواكبة الحمل العالي في محافظات العراق، وذلك عبر تأهيل كامل الوحدات الإنتاجية، كما أن بعض المشاريع ستكون قد بدأت في العمل بحلول الصيف المقبل، ما سيحقق طاقة إضافية لموسم الصيف القادم.