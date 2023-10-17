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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف حظوظ الأهلي والزمالك في ضم عمر كمال عبدالواحد

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمر كمال عبدالواحد، نجم فيوتشر، أصبح محط أنظار عدد من أندية الدوري المصري.

وأضاف “شبانة”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأهلي يسعي لضم عمر كمال خاصة في ظل إشادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق له به ورغبته في ضمه.

وأكد أن الزمالك أيضا يسعى لضم اللاعب خاصة وأنه سبق له التوقيع للنادي لمدة ٣ مواسم ولكن أزمة إيقاف القيد حالت دون إتمام الصفقة.

ونوه بأن عمر كمال كان في أكاديمية الأهلي وهو صغير لذلك فجميع الاحتمالات واردة. 

وتابع أن عمر كمال هدفه الانضمام لفريق كبير بشرط المشاركة بشكل أساسي حتى ينضم للمنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الدوري المصري الزمالك عمر كمال عبدالواحد

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