شبانة: عمر كمال أصبح نجم الشباك في الانتقالات القادمة بين أندية القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب منتخب مصر وفريق مودرن فيوتشر، أصبح (نجم الشباك) في الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما أصبح محل اهتمام الأندية الكبيرة في مصر، خصوصا في ظل تألقه الملحوظ منذ بداية الموسم الجاري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فيوتشر بدأ بشكل جيد في بداية الدوري المصري وصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية، وفوجئ الجميع بتألق أكثر من لاعب في الفريق رغم رحيل أكثر من لاعب في بداية الموسم".

وأضاف: "الأهلي يفكر بقوة في ضم عمر كمال عبدالواحد، وكذلك الزمالك يسعى لضمه".