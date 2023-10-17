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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

احتراف وعرض مغري| رئيس فيوتشر يعلن شروط رحيل عمر كمال عبدالواحد

صدى البلد

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، موقف عمر كمال عبدالواحد من الرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الشتوي القادم حال تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك أو أي نادٍ آخر في مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دائمًا الإعلام الرياضي يتحدث عن الصفقات، ومع وجود السوشيال ميديا الأخبار تنتشر بقوة، لكن هناك بعضها غير صحيح، ويجب التوقف عن ما يثار حول وجود مفاوضات، ولم نتلقى أي عرض رسمي ولم أتلقى أي اتصال من أي مسئول في الأهلي أو الزمالك أو من خارج مصر".

وأضاف: "عمر كمال قيمة كبيرة بالنسبة لنادي مودرن فيوتشر، فهو لاعب من نجوم الفريق ولديه انتماء للنادي، وتأخرت نجوميته، ولو كان تألق في سن 26 أو 27 عاما كان سيحترف خارجيًا، وكنت سأدعمه في هذه الخطوة، وأنا شخصيا أسانده بقوة، وبالتأكيد سنتحدث معه قريبا، وبالتأكيد سنبحث عن مصلحة النادي واللاعب، وأي لاعب في مودرن فيوتشر سندعمه بقوة".

وتابع: "لم نحدد ارقام مالية لبيع عقد عمر كمال عبدالواحد، لأن الفريق يحتاجه، ومن الصعب التخلي عنه في شهر يناير، إلا حال وجود عرض جيد في مصلحة اللاعب والنادي، ولا أعتقد أنه سيتلقى عروضا من أندية جماهيرية كبيرة خلال شهر يناير، خصوصا في ظل امتلاك العديد منهم نجومًا كبيرة وتعاقدوا مع صفقات قوية، واللاعب لن يرحل لأي نادٍ إلا لو كان هناك تقدير لامكانياته".

وزاد: "كنت حزين لوجود عمر كمال على مقاعد البدلاء في مباراة مصر والجزائر، لأنه يستحق اللعب أساسيا فهو الأفضل في مركز الظهير الأيمن، وهو خامة محترمة وكواليتي رائع بخلاف تمتعه بأخلاقيات رائعة، ونحن سنكون سعداء بوجوده أساسيا كما أن النادي يضم لاعبين مميزين ايضا".

وأكد: "أعتقد أن والد عمر كمال عبدالواحد قد يكون لديه خطط بانتقاله لأي نادٍ خارج مصر، خصوصا مع وصوله لسن 31 عاما، ولا نريد المقارنة بأي لاعب آخر، وهو لاعب جوكر وقماشة مختلفة وقادر على اللعب في عدة مراكز، ولاعب لا يفتعل أي مشكلة مطلقا".

وأتم: "من الممكن أن نجدد عقد عمر كمال عبدالواحد، ولا نتمنى رحيله عن الفريق".

الأهلى الزمالك برنامج بوكس تو بوكس عمر كمال عبدالواحد

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