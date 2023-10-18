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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيوتشر يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل جنش

صدى البلد

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن الفريق لديه نجوم كثيرة ومصر مليئة بالمواهب خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه فور تسلم النادي كان لديه ثقة كبيرة في اللاعبين، والجميع يسعى لبذل قصارى جهده.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمود جنش قائد حقيقي ولديه انتماء لفريق مودرن فيوتشر، وله دور كبير مع الفريق، كما تم التعاقد مع مدرب مميز وهو البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وهو مدير فني مختلف، وعمل على دراسة اللاعبين وله سياسة مختلفة في التعامل مع عناصر الفريق، ويمتلك خبرات جيدة بحكم عمله السابق مع جوزيه مورينيو".

وأضاف: "ريكاردو فورموسينيو سبق له العمل في افريقيا، ويريد النجاح والاستمرار مع مودرن فيوتشر، بالإضافة إلى أن إدارة النادي أعطت الثقة الكبيرة للجهاز الفني ومنحته عنصر الاستقرار، واللاعب يحتاج أيضا يحتاج لاستقرار مالي وصرف مستحقاته المالية، وهو ما نفعله بشكل منتظم، ويتم صرف الرواتب والمكافآت في مواعيدها، وضعنا نظام مالي خاص للفريق بدقة".

وواصل: "كذلك يتم التعامل بنفس النظام المالي مع الجهاز الاداري، ومن ثم الجميع يعمل بكامل طاقته، والجميع يسير عليه داخل نادي مودرن فيوتشر، ولدينا مواجهة هامة أمام بيراميدز وهو أحد الفرق الكبيرة في الدوري المصري، ونبحث من خلاله عن صدارة البطولة، وأيضا هذه المباراة مهمة للمنافس، ونتمنى تحقيق الفوز، وهذه المواجهة لها وضع خاص بالنسبة لنا وهي بمثابة (ترمومتر) وسيترك لنا انطباع خاص عن المرحلة المقبلة قبل دور المجموعات في الكونفدرالية أيضا".

وأكمل: "مجموعة فيوتشر في الكونفدرالية ليست سهلة ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ومسألة رحيل نجم من الفريق هذا أمر طبيعي في كرة القدم، من الوارد رحيل أي لاعب عن فريقه، ولدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، ولا يوجد شئ اسمه (النجم الأوحد) هناك لاعبين في الفريق على مستوى عالٍ ومن أصحاب الأسماء الكبيرة مثل عمر كمال وجنش وناصر ماهر وأحمد رفعت ومحمود رزق".

وأكد: "محمود جنش لاعب كبير ومن قادة الفريق ومن الصعب التفكير في رحيله مطلقا، عن صفوف مودرن فيوتشر، ووجود مكسب كبير بالنسبة لنا".

وحول صفقات يناير، قال: "نتحدث باستمرار مع المدرب لمعرفة وجهة نظره، وبالتأكيد تختلفت أرائه بمرور الوقت، ونبحث عن بعض اللاعبين في بعض المراكز داخل الملعب، ونقوم تجميع معلومات وفيديوهات، نريد أن نكون دائمًا جاهزين لتلبية احتياجات الجهاز الفني، وكل الأمور تكون وفقًا لرؤية فورموسينيو، وكل وجهات نظر المدير الفني موفقة حتى الآن، بعدما تمسك ببعض اللاعبين".

البرتغالي ريكاردو الدوري المصري الكونفدرالية بوكس تو بوكس بيراميدز

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