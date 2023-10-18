منتخب إنجلترا يتأهل إلى يورو 2024 بفوزه على إيطاليا

تأهل المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024”، وذلك عقب فوزه على ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت فوز أوكرانيا على مالطا بنفس النتيجة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 16 وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق ماركوس راشفورد، ثم أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإيطالي عند عشر نقاط في المركز الثالث.