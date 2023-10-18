خصم كبير جدًا لن يتكرّر على وحش موبايلات سامسونج Galaxy S23

رغم الانتهاء من العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

فشاهدنا عرضًا رائعًا على موقع أمازون Amazon الهندي يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE بتخفيض كبير ليصل سعره بعد الخصم إلى 49999 روبية هندية (أي ما يعادل 18500 جنيه مصري).

خصم كبير جدا لن يتكرر على وحش موبايلات سامسونج Galaxy S23

مميزات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 FE

الشاشة Dynamic AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60-120 هرتز.

يبلغ قياس الهاتف 158 × 76.5 × 8.2 مم ويزن 209 جرام. هذا يجعلها أكبر من S21 FE (155.7 × 74.5 × 7.9 مم) وأثقل قليلاً عند 177 جرامًا. جسم وداخليات الهاتف مصنوعان من مواد معاد تدويرها - الألومنيوم والزجاج للمستهلك ، بالإضافة إلى البلاستيك للمستهلك بعد الاستهلاك (مأخوذ من شباك الصيد المستبعدة وبراميل المياه وزجاجات PET).

من حيث طول العمر ، يتبع هاتف Galaxy S23 FE الأجهزة الأخرى المتطورة من سامسونج بتحديثات نظام التشغيل الأربعة و 5 سنوات من تصحيحات الأمان (ملاحظة: يأتي الهاتف مع Android 13 / One UI 5.1 خارج الصندوق). الهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ويمكنك الاشتراك في Samsung Care + لإصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

على الرغم من كونه أكبر حجمًا من سابقه ، إلا أن هذا الطراز الجديد لا يزيد من سعة البطارية ، والتي تظل عند 4500 مللي أمبير في الساعة ، كما تظل الشحن السلكي عند 25 وات (يتم شحن 0-50٪ في 30 دقيقة). كما يدعم الشحن اللاسلكي.