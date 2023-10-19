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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: نقف يدا واحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التطورات الجارية في فلسطين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى أمن وأمان كبير، فى ظل الأحداث الجارية فى فلسطين، برئاسة وقيادة سياسية لها حكمة فى إتخاذ الكثير من القرارت، وفى ظل هذة الظروف يجب أن نصبح يد واحدة لدولة افضل ولا نسمح أحد بتشتيت شمل مصر فى ظل كل هذه الظروف .

وأدانت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحا القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة،  معتبرة كلمة السيسي خلال لقاءه بالمستشار الألماني، الأربعاء، معبرة عن الإجماع الشعبي والشعور العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضحت عند رؤيتنا للدول التى يحدث فيها كوارث كالسودان وليبيا وفلسطين وغيرها، يؤكد بضرورة كوننا يد واحدة مع حكومة تتخذ الامور بحكمة فى جميع المجالات للحفاظ على الامن القومى المصرى.

وشددت النائبة ميرفت ألكسان مطر، على أن أنها تؤيد وتوافق على الدعوات المطروحة للخروج احتجاجًا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني، مؤكدة أن الشعب المصري سيثخرج عن بكرة أبيه لإعلان وقوفه إلى جانب قرارات الدولة المصرية في هذا الشأن.

ميرفت الكسان مجلس النواب فلسطين مصر ا القصف الإسرائيلى

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