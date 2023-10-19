غدا.. البترول تواصل استقبال قراءات الغاز المنزلي لشهر أكتوبر

تواصل شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر أكتوبر، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، وحتى يوم 20 أكتوبر 2023، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأتاحت شركة بتروتريد 15 طريقة لمستهلكي الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا؛ لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعي، تيسيرًا عليهم في أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمي في مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع، تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع، ضمانًا لسرعة تداول المعلومات، وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار، لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

تطبيق جديد للهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عدادات الغاز

وسبق أن أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية- ممثلة فى شركة بتروتريد- تطبيقا جديدا للهواتف المحمولة تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية، وأيضا من خلال فروع بتروتريد المميكنة الجديدة، ويعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.