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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة جدا .. طريقة عمل صينية بطاطا بالبشاميل

صدى البلد

اذا كنتِ تحاولين تقديم اكلات سهلة وبسيطة، وتحوز على اعجاب أفراد الأسرة من الكبار والصغار، فأننا نقدم لك طريقة عمل صينية بطاطا بالبشاميل. 

طريقة عمل صينية بطاطا بالبشاميل

كيلو ونصف بطاطا 
خمس ملاعق كبيرة دقيق 
خمس ملاعق كبيرة ذبدة 
واحد كوب حليب 
نصف كيلو سكر 

طريقة التحضير

تقشر البطاطا وتقطع مكعبات وتسلق في ٤ كوب ماء ويوضع السكر في السليق ثم تصفى البطاطا وتحتفظي بماء السلق

تجهزي حلة للبشاميل وتضعي اربع ملاعق كبيرة زبدة وخمس ملاعق كبيرة دقيق وتقلبي جيدا ثم تضعي كوب حليب مع التقليب المستمر ثم الماء الباقي من سلق البطاطا حتى يتقل البشاميل.
ثم تدهني صينية سمن وتهرسي البطاطا بالشوكة جيدا وتفرديها في الصينية ثم تضعي البشاميل عليها وتغطيها تماما بالبشاميل وممكن تحطي اي مكسرات.

يتم وضع الصينية في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة، وبالهنا والشفا

كوب حليب بطاطا بالبشاميل البطاطا بطاطا بالبشاميل

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