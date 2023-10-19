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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة نيازي مصطفى..مخرج الـ100 فيلم الذي عمل مونتيرًا في ستوديو مصر

صدى البلد

يحل اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير نيازى مصطفى ، والذى يعد واحداً من أبرز المخرجين فى تاريخ السينما المصرية .

حيث قدم المخرج نيازى مصطفى ما يزيد عن 100 فيلم سينمائى ، وهو رقم ضخماً بالنسبة للمخرجين .

ولد نيازى كصطفى  في مدينة أسيوط في عام 1910 لأب سوداني وأم تركية، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، ثم عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن تولى مهمة اﻹخراج.

وفى السطور التالية نرصد بعض من أبرز اعماله :
 

عنتر بن شداد :


يروي الفيلم قصة حياة (عنترة بن شداد) الذي أنجبه أمير بني عبس من جارته زبيدة ثم تبرأ منه، ولم يكتفي بذلك بل ضمه إلى عبيده، ولقوة يتمتع بها عنترة يتمكن من إنقاذ بنات قبيلته من الغزاة والمغتصبين فيلقى المزيد من العرفان من الجميع لكن أباه يظل على موقفه بعدم الاعتراف به، ويتعلق عنترة بحب (عبلة) لكن والدها يرغمها على الزواج من أمير إحدى القبائل الأخرى الذي يرسل رجاله لمجابهة عنترة، وهو من بطولة فريد شوقى وكوكب .

 

سلامة فى خير :


تدور أحداث الفيلم حول ساعي يعمل في أحد المحلات التجارية يتم إرساله للبنك لإيداع مبلغ نقدي، لكنه يتأخر عن الميعاد، ليعود للمحل فيجده مغلقًا فيذهب إلى فندق لينام ويحفظ النقود في خزينة الفندق، إلا أنه يتصادف أن يتم الخلط بينه وبين أمير قندهار ويعجب أمير قندهار به ويصر على إكمال هذا الخلط ليكشف أعدائه ، والعمل من بطولة نجيب الريحانى

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سر طاقية الاخفاء : 


الفيلم تدور أحداثه حول فصيح الذى يلهو في معمل والده العطار، فيتسبب في ظهور عفريت، يحترق العفريت مخلفًا بودرة تخفي ما تقع عليه، تتعرض طاقية لهذه البودرة وتكتسب خاصية تخفي من يرتديها، ليكتشف عصفور قدرات الطاقية، فيقوم بإستعمالها، لكن يكتشف عدوه السر، ويبدأ باستخدام الطاقية ضده ، والفيلم قام ببطولته عبد المنعم إبراهيم .

 

سى عمر :


تدور أحداث الفيلم حول جابر (نجيب الريحاني) الذى يعمل  موظفًا في عزبة عمر الألفي، ويُطرد من وظيفته بعد أن يكتشف الكثير من التلاعب والتزوير في إيرادات ومصروفات العزبة، وبعد سفره للقاهرة بحثًا عن عمل، تقوده المصادفة البحتة للوصول إلى منزل عائلة عمر الألفي، مما يدفع أفراد الأسرة للظن بأنه هو ابنهم (عمر) الغائب منذ فترة طويلة نظرًا للتشابه الكبير بينهما.

 

رابعة العدوية :


قصة حياة الزاهدة الصوفية (رابعة العدوية) منذ أن فرت إلى البصرة؛ حيث أصبحت جارية للسيد (عصام الدين)، ثم مقتله على يد السيد (خليل) لتصبح جارية له، ثم لقائها بالمتصوف (ثوبان) الذي يدلها على الطريق الصحيح، وأن حياتها الحالية كلها لهو وعبث، وقرارها أن تترك كل ذلك، وصمودها أمام تعذيب خليل لها، حتى وفاتها ، وقد قدم نيازى مصطفى فى هذا الفيلم المانة نبيلة عبيد لاول مرة .

السينما المصرية الفنان يوسف وهبي المخرج نيازي مصطفى المحلات التجارية

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