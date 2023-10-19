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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب يدعو تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب يحيى الكدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المبادئ التى صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعبر عن الموقف الاستراتيجى الراسخ وموقف الشعب المصرى تجاه القضية الفلسطينية، وعن 105 مليون مصرى، مشيرا إلى أن موقف مصر عبرت عنه قيادة حكيمة تحدثت بطريقة موضوعية .

وأوضح "الكدوانى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر على مبدأ  منع التهجير القصرى على حساب مصر أو الأردن وأنه أمر مرفوض تماما، والشعب المصرى يرفض تمام تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، مشيرا إلى أن مصر ترفض إستخدام العنف المخالف للشرائع الدولية للقصف المستمر لمواطنين مدنيين أبرياء لمدنيين أبرياء، لا ينتموا إلى المقوامة ولم يقاتلوا إسرائيل .

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن إسرائيل تخالف المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان بقصف مستشفى غزة التى تقوم بإسعاف المصابين وعلاجهم، مشيرا إلى أن هذا كله يعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، مؤكدا ان إسرائيل بالفعل أعلنت الحرب، داعيا إلى تقديم نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الصواريخ والزخائر والأسلحة التى يستخدمونها مدعمة من الولايات المتحدة لدعم إسرائيل.

وأشار إلى أن مسؤلية القصف تقع بالكامل على دولة إسرائيل والولايات المتحدة التى تدعمها بجميع الطرق، موضحا أن المجتمع الدولى تعاون مع الولايات المتحدة فى دعم دولة إسرائيل وقاموا برفض إقتراح روسيا لوقف إطلاق النار وعمل هدنه وفتح ممر أمن لوصول المعونات، فهذا أمر يهدم ولا يبنى العلاقات، مؤكدا أن الشعوب العربية جميعها فى حالة غضب من الموقف الامريكى والموقف الغربى المغزى .

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