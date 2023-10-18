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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرنولد وآخرون .. لاعبو ليفربول يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة

محمد صلاح
محمد صلاح

تفاعل عدد من لاعبي فريق ليفربول، مع فيديو زميلهم محمد صلاح، الذي أظهر خلاله دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأظهر محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، دعمه للقضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

وقام ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول ومنتخب إنجلترا، وزملائه ريان جرافنبيرش كيرتس جونز، هارفي إيليوت، كاومين كيليهير بالإعجاب ببيان محمد صلاح عبر “إنستجرام”، إضافة لـ أليكس أوكسليد شامبرلين لاعب الفريق السابق، ولاعب بشكتاش التركي الحالي.

ونشر محمد صلاح فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

صلاح: يجب أن تتوقف المـ جازر 

وتابع : "يجب أن تتوقف المـ جازر ، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية.. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

واستطرد: "غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية بشكل عاجل".

وأضاف:"وإنني أدعو زعماء العالم إلى الاجتماع معًا لمنع المزيد من المذابح.. يجب أن تسود الإنسانية.

انتقادات لصمت صلاح 

 

وكان صلاح قد تعرض لهجوم عنيف، بسبب عدم إعلان دعمه للقضية الفلسطينية، قبل أن يتم الكشف عن تبرع مو بمبلغ كبير لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتلقي محمد صلاح العديد من الإشادات عقب قيامه بالتبرع لصالح القضية الفلسطينية من نجوم كرة القدم. 

ووجه رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: “محمد صلاح يستحق 10 من 10 أمام الجزائر ".

وأضاف: "محمد صلاح تعرض لهجوم من الجميع، لكن الراجل ده بتاع أفعال”.

وتابع: “محمد صلاح تبرع للهلال الأحمر، فيه حد عمل زيه! ولا أنتم فرحانين بس باللي يمسك العلم وميعملش حاجة في النهاية، ولا اللي يساعد الناس في الأزمة”.

وختم: “محمد صلاح فخر العرب وهيفضل فخر العرب".

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