يا ظلمة.. رسالة مؤثرة من إيمان العاصي علي احداث فلسطين

وجهت الفنانة ايمان العاصي رسالة غاضبة مؤثرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة اول امس و تطورات الاحداث في فلسطين.

وكتبت ايمان العاصي عبر حسابها بموقع انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني امس الأربعاء، إن طائرات الاحتلال تستهدف منذ نصف ساعة محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن تلقيها 1300 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر بحق 433 عائلة حيث وصل منها 2421 شهيداً فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.