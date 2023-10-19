موعد عزاء الفنانة سهام عبد السلام

يقام عزاء الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام، اليوم الخميس، فى مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير.



توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، أمس الثلاثاء، وهى تعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

وسهام عبد السلام هى فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998.

العرض المسرحي مشاحنات

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرض على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.