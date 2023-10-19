عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عزاء الفنانة سهام عبد السلام

صدى البلد

يقام عزاء الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام، اليوم الخميس، فى مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير.


توفيت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، أمس الثلاثاء، وهى تعتبر واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

وسهام عبد السلام هى فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم في مسلسل صوت وصورة

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل أحمد السقا وطارق لطفى

حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998.

العرض المسرحي مشاحنات

وكان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" والتي عرض على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

الأمريكية بالقاهرة التنمية الثقافية الجامعة الأمريكية الفنانة والناقدة سهام عبد السلام المخرج الكبير خالد جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

فيديو ثواني أعاده لعرش “فخر العرب”| هكذا علق رواد السوشيال ميديا عن محمد صلاح.. فهل نال الرضا؟!

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

ترشيحاتنا

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوب غزة

المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى.. بـ 28 كلمة كن دعمًا لأخيك

اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

الطرق والكباري تكشف موعد تشغيل الأتوبيس الترددي وتوقف مرور الميكروباص بالدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ