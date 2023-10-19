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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم .. تعرف على أحدث هواتف سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A05s

أطلقت شركة سامسونج منذ أيام عن هاتفها Galaxy A05s والذي يعد هاتفا متميزا حيث يتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة إلى سعر مناسب للغاية خاصة بالنسبة للشباب ومحدودي الدخل، وتعد أبرز ميزاته كاميرا فائقة ومعالج قوي من شركة كوالكوم. 

 

وجاء هاتف سامسونج  Galaxy A05s بشاشة من نوع PLS LCD، قياس 6.7 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع جودة +FHD، بمع لاثة خيارات للألوان هي : الأسود والأخضر الفاتح والبنفسجي الفاتح. 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy A05s كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy A05s بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI

ويحتوي هاتف سامسونج  Galaxy A05s على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، بطاقتي SIM، وWi-Fi، وBluetooth، وفتحة بطاقة microSD، وUSB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. 

 

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف سامسونج  Galaxy A05s إلى معظم الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم إطلاقه في عدد محدد من الأسواق، ويبلغ سعره في السوق العالمية حوالي 210 دولارًا أمريكيًا. 

 

 

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