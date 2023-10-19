على رأسها الأهلي وسيمبا.. بث مباريات دور الـ8 للدوري الأفريقي على منصة فيفا

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم بث مباريات دور الـ8 من النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية فيفا بلس.

وقال فيفا إنه سيتم بدءا من غد بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة على منصة "فيفا+ وعلي رأسها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني".

وأضاف: "بطولة الدوري الافريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الفيفا والكاف، ستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحاً في القارة و التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث".

وأوضح أن مباريات الذهاب تقام في الأيام 20، و21، و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة على "فيفا+" في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".