الأمم المتحدة: مصر عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الدولة المصرية هى عماد السلام فى والأقليم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى له مع وزير الخارجية سامح شكري أذاعته اكسترا نيوز ، مطار العريش ومعبر رفح هما قناتين لتوصيل المساعدات للذين يعيشون فى قطاع غزة

الوحيدة القادر

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو تثبت فى كل مرة أنها الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، معقبا:" كلما امتدت الحرب زاد العنف والخسائر الإنسانية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،أنه تم إطلاق مبادرة مصرية إنسانية لوقف إطلاق النار وصول لحل عادل بوجود دولة فلسطينية حرة