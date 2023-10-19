أنس جابر ونوفاك دجوكوفيتش وكارلوس ألكاراز يشاركون في كأس موسم الرياض للتنس

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تنظيم بطولة كأس موسم الرياض للتنس 2023 بمشاركة نخبة من لاعبي رياضة الكرة الصفراء في فئتي الرجال والسيدات.

وأكد آل الشيخ أن البطولة ستُقام يومي 26، 27 ديسمبر المقبلين، بمشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في فردي الرجال، والمصنف الثاني، الإسباني كارلوس ألكاراز.

كما ستُشارك في البطولة، البطلة التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة عالميًا في فردي السيدات، إضافة للبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا.

جدير بالذكر أن كأس موسم الرياض لكرة القدم، سينطلق يوم 28 أكتوبر بمشاركة الهلال والنصر السعوديين، إضافة لفريق عالمي سيتم الكشف عنه لاحقًا.