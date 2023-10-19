تحت 13 سنة.. النصر السعودي يتعاقد مع نجل كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت رسميا مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لضمه إلى الفئات العمرية بالنادي رسميا.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها على الإنترنت أن النصر أدرج الموهبة جونيور ضمن كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، وذلك بعد السماح للمقيمين بالمشاركة، وسيرتدي القميص رقم "7" أسوة بوالده قائد فريق النصر.

وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.