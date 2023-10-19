كهربا ينضم للداعين إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني أمام المنصة

دعا محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، الرياضيين وحشود الشعب المصري، لوقفة تضامنية مع أهل غزة والشعب الفلسطيني.

ويُعاني الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، منذ ما يقارب الأسبوعين.

وقال كهربا في فيديو إن الشعب الفلسطيني يُعاني من م جازر ومآسي، مشددًا أن المصريين يقفون بجانب أشقائهم في غزة.

وطالب كهربا الرياضيين والشعب المصري، بالخروج في وقفة تضامن مع أهل غزة وأشقائنا في فلسطين، غدًا، عقب صلاة الجمعة، أمام المنصة بمدينة نصر.

وارتكب الاحتلال الصهيوني مجـ.زرة شنيعة بقصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء.