صدمة | شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة سيمبا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف علي معلول نجم الفريق من المشاركه أمام سيمبا التنزاني اليوم .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن علي معلول سيغيب رسميا عن المباراة بسبب ظروف الطيران وصعوبة لحاقه ببعثة الفريق في دار السلام بتنزانيا .

وأضاف شوبير أن معلول سيتواجد في القاهرة .

وأشار إلى أن محمد عبدالمنعم نجم الفريق سيغيب أيضا عن المباراة بسبب الإصابة، ولن يشارك مشددا لن البديل سيكون رامي ربيعة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساء في دار السلام .