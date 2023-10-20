رسميا .. مديرية الشباب والرياضة تقرر اعتماد ترشح حسام المندوة في انتخابات الزمالك

قررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اعتماد ترشح حسام المندوة علي منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك والتي ستقام اليوم .

وكانت المديريه قررت استبعاد حسام المندوة المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك للدورة 2023 - 2027.

وجاء استبعاد حسام المندوه بعد خطاب من الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تؤكد خلاله ضرورة استبعاد المندوه وتنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من القضاء الإداري في الدعوى المقامة من كريم عادل عبيد.

وتنطلق اليوم الجمعة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لدورة 2023-2027، ويبدأ تصويت الأعضاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

ويشترط لدخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت إظهار إثبات شخصية متمثلة في بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر إضافة إلى بطاقة العضوية.