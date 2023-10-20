أحمد ناجي يدعو الشعب المصري للانضمام للوقفة الاحتجاجية اليوم

قام أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب السابق بدعوي الشعب المصري للانضمام للوقفة الاحتجاجية اليوم عند المنصة بمدينه نصر.

وأكد ناجي قي تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن الوقفة ستبدأ عقب صلاة الجمعة للإعلان للعالم كله الاحتجاج الرسمي على ما قامت به القوات الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على المستشفي المعمداني وقتل الاطفال والنساء بتلك الوحشية.

وأضاف ناجي أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية هي عمليات إبادة جماعيه للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب المصري كله يجب أن ينضم للوقفة لمساندة فلسطين.